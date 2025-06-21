شكرا لمتابعة خبر عن رئيس نور الفلك: دخول الصيف فلكيًا لا يعني بالضرورة ارتفاع الحرارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس جمعية نور الفلك، عيسى الغفيلي، أن دخول فصل الصيف فلكيًا يقاس بتعامد الشمس على مدار السرطان، وهو أمر دقيق يُحسب بالدقيقة والثانية، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح الغفيلي خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”، أن هناك إشكالية لدى كثير من الناس بشأن ما إذا كان الطقس الحار في الفترة الماضية دليلاً على دخول الصيف، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للأرصاد تعتمد على درجة الحرارة وسلوك الإنسان والنبات لتحديد بدايات الفصول.

وأضاف: “دائمًا ما نوضح أن تعامد الشمس على مدار السرطان لا يعني بالضرورة تغيرًا في الطقس، أو تساقط أمطار، أو حتى زيادة في الحرارة، فالعوامل المناخية الأخرى مثل الرياح والرطوبة تلعب دورًا أساسيًا في ذلك”.

وفيما يتعلق بعبور مدار السرطان لعدد من المناطق، أكد الغفيلي أن التأثير لن يكون ملموسًا على حياة الناس، لكنه فرصة توعوية وتعليمية مهمة، موضحًا أن الشريط الذي تتعامد فيه الشمس يمتد قرابة 10 كيلومترات، 5 منها جنوب المدار و5 شماله، وفي هذه المساحة تحديدًا تظهر الشمس متعامدة بزاوية 90 درجة.

كما اختتم حديثه: “تعامد الشمس يعطي مزيدًا من الضوء والأشعة، بالإضافة إلى المزيد من الحرارة افتراضيًا، لكن درجة الحرارة التي يتحكم فيها الرياح والرطوبة وغيرها من العوامل الأخرى.