شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشعل بن عبدالله.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سعد بن محمد بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير مصعب بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالله مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.