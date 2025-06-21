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العقيل يتحدث عن مستجدات حالة الطقس بعد دخول الصيف فلكياً..فيديو

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العقيل يتحدث عن مستجدات حالة الطقس بعد دخول الصيف فلكياً..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل مستجدات حالة الطقس بعد دخول فصل الصيف اليوم فلكياً.

وقال العقيل:اليوم تتعامد الشمس بشكل مباشر على مدار السرطان مما يجعل ذلك اليوم أطول نهار بالسنةوأقصر ليل وذلك في شمال خط الاستواء “٠

وأضاف” اليوم دخل فصل الصيف فلكياً ، درجات الحرارة عالية من بداية الشهر والتي وصلت ٥٠ درجة مئوية على القطاع الشرقي للمملكة وهذا معتاد في مثل هذا الوقت من العام”٠

وتابع” اليوم تميل الأجواء للاستقرار بشكل عام على القطاع الشرقي من المملكة حيث إن درجات الحرارة في منتصف الأربعين درجة مئوية”٠

 

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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