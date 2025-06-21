شكرا لمتابعة خبر عن ‏بلاغ جديد بوجود قنبلة على متن إحدى رحلات الخطوط السعودية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اضطرت رحلة الخطوط السعودية رقم SV5688 لتغيير مسارها والهبوط اضطراريًا في مطار كوالانامو الدولي KNO في إندونيسيا بعد أن ورد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، وذلك للمرة الثانية في خلال أسبوع.

وحدثت الواقعة صباح اليوم السبت، وكان على متن الطائرة 387 راكب من الحجاج العائدين لبلادهم، بالإضافة إلى 13 فرد من الطاقم، فيما الرحلة كان يتم تشغيلها على متن طائرة مستأجرة من طراز A330-300 وتبلغ من العمر 19 عامًا بالتسجيل EC-NOF.

وواجهت عدة شركات بلاغات كاذبة بوجود متفجرات على متن طائراتها، ومعظمها لم يعرف من هو مصدرها أو ما هي دوافعه.

وتتسبب هذه البلاغات بخسائر عالية لشركات الطيران، كما تتسبب باحتجاز المسافرين لساعات طويلة لحين الانتهاء من تفتيش حقائبهم وأمتعتهم الشخصية.