شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة كفاحه من حارس أمن لأستاذ جامعي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الدكتور أحمد علوش، قصة كفاحة للوصول إلى النجاح بدءا من حارس أمن إلى أستاذ جامعي.

وقال علوش”حينما انتقلت من قريتي إلى الرياض حيث عملت في كبائن الاتصالات القديمة وبيع الخضار على البسطات، ثم عملت سائق أجرة إلى أن وصل للعمل بجامعة الإمام صباحا وكنت أعمل مساء حارس أمن وظللت على ذلك 60 شهرا حتى أكملت الماجستير”٠

‎وأضاف”ان ذلك كان أكبر تحد أمامي ولم يكن النوم لدى قسط من النوم يوميا سوى أربع ساعات، وفور تخرجي من جامعة الإمام أتتني رسائل متوالية بحصولي على ثلاث وظائف في شهر واحد، بينما اخترت العمل معيدا؛ حيث كان لدى طموح بأن أكون أستاذا جامعيا”٠