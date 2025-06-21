شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تؤمن مغادرة الحجاج الإيرانيين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل الجهات المختصة جهودها في تسهيل مغادرة الحجاج الإيرانيين من منفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية.

وثمن عدد من حجاج إيران توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لضمان العودة الآمنة إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وأكدوا بأنه منذ مغادرتهم مكة المكرمة حتى وصولهم لمنفذ جديدة عرعر البري شمال المملكة عبر مطار عرعر الخدمات استثنائية والإجراءات سلسلة وسريعة وفق عمل منظم عالي المستوى من كافة الجهات الحكومية في المملكة.