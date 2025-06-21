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المملكة تؤمن مغادرة الحجاج الإيرانيين.. فيديو

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المملكة تؤمن مغادرة الحجاج الإيرانيين.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تواصل الجهات المختصة جهودها في تسهيل مغادرة الحجاج الإيرانيين من منفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية.

وثمن عدد من حجاج إيران توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير -حفظهما الله- لضمان العودة الآمنة إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وأكدوا بأنه منذ مغادرتهم مكة المكرمة حتى وصولهم لمنفذ جديدة عرعر البري شمال المملكة عبر مطار عرعر الخدمات استثنائية والإجراءات سلسلة وسريعة وفق عمل منظم عالي المستوى من كافة الجهات الحكومية في المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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