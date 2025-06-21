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مشاري العتيبي ينتقد ظاهرة البخشيش في أمريكا: أدفع بخشيش لماكينة!.. فيديو

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مشاري العتيبي ينتقد ظاهرة البخشيش في أمريكا: أدفع بخشيش لماكينة!.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - علّق مشاري العتيبي على ظاهرة البخشيش في الولايات المتحدة الأمريكية، معبّراً عن استغرابه من بعض الممارسات التي وصفها بـ”الغريبة”.

وقال العتيبي في مقطع فيديو متداول: “أمريكا أصبحت غريبة جداً، حتى عندما تكون الخدمة ذاتية يُجبرونك على دفع البخشيش! أقسم بالله أني مصدوم”.

وتابع: “دخلت وطلبت بنفسي من ماكينة الخدمة الذاتية، ثم طلبوا مني دفع بخشيش، قلت: أدفع لمين؟ أنا اللي جالس أخدم نفسي بنفسي! أدفع لماكينة 5 دولارات بخشيش؟ ليش؟”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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