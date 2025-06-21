شكرا لمتابعة خبر عن أردوغان: مكة قبلتنا وندعم مساعي السعودية لإقامة دولة فلسطينية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، مثمناً في الوقت ذاته جهود المملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني ومساعيها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال أردوغان خلال المؤتمر: “قبلتنا مكة المكرمة، والسعودية تشارك قدر سوريا وفلسطين وإيران والشعوب الإسلامية وتدعم قضاياها.. وأسأل الله أن يوفق المملكة في مساعيها لإقامة دولة فلسطينية”.

وفي انتقاد مباشر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أشار الرئيس التركي إلى أن “نتنياهو وعصابته المجرمة يمثلون المانع الأكبر أمام السلام والاستقرار الإقليمي”، مضيفاً أن “الذين لزموا الصمت طوال 21 شهراً على مجازر نتنياهو هم أيضاً شركاء في هذه الجرائم”.

كما أبدى أردوغان قلقه من محاولات إسرائيل توسيع دائرة الصراع في المنطقة، قائلاً: “إسرائيل تهاجم سوريا ولبنان وإيران وتدّعي الدفاع عن النفس، وكل ما تقوم به يخالف القوانين والأعراف الدولية”. وأضاف: “متفائلون بأن النصر سيكون حليف إيران في الدفاع عن نفسها أمام الاعتداءات الإسرائيلية”.

ودعا الرئيس التركي إلى وحدة العالم الإسلامي في مواجهة الأزمات الراهنة، محذراً من أن ما يحدث اليوم يشبه ما جرى قبيل الحرب العالمية الثانية، قائلاً: “قبل 90 عاماً أشعل هتلر حرباً عالمية جديدة، واليوم نتنياهو يسير في نفس الطريق”.

وأكد أردوغان أن حل الدولتين هو “المفتاح لإنهاء أزمات الشرق الأوسط”، مشدداً على أهمية التضامن الإسلامي لعزل إسرائيل أمام المجتمع الدولي