السعودية | “ريف السعودية” يستعرض قصة نجاح مُلهمة لإنتاج عنبٍ محلي يفوق جودة المستورد بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يواصل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، تسليط الضوء على النماذج الملهمة من مستفيدي البرنامج، من صغار المزارعين والمنتجين والأسر المنتجة، واستعراض قصص نجاح مشاريعهم الزراعية، بهدف تحفيزهم، وتمكينهم من أساليب الإنتاج والتسويق ذات الكفاءة العالية، للإسهام في تطوير منتجاتهم الزراعية وحرفهم اليدوية التراثية.

واستعرض البرنامج ضمن سلسلة “من ريفنا”، قصة نجاح المزارع سلمان الطويرقي من محافظة الطائف، الذي نجح في تطوير وتحسين جودة العنب المحلي، والتوسع في إنتاجه، من خلال اتباع طرق تقليدية لإكثار الشتلات، ويقوم -بجانب العنب- بزراعة الورد الطائفي، والفواكه الموسمية.

وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج “ريف السعودية” للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن المزارع الطويرقي استفاد من الدعم المباشر الذي يقدمه البرنامج للمزارعين بالمحافظة، وأسهم ذلك في تكثيف زراعة العنب، والتوجه نحو زيادة المساحات المزروعة، إضافةً إلى تحفيز المزارعين على الزراعة المستدامة، وتعزيز الإنتاج في مزارع محافظة الطائف، الأمر الذي ساعده على نجاح مشروعه وتميزه في إنتاج عنب محلي ذي جودة عالية.

وأكد البريكان، أن الدعم المقدّم للمستفيدين في محافظة الطائف، أسهم في تحقيق أثرٍ واضح في تطوير الزراعة الموسمية، وتحسين جودة الإنتاج المحلي من العنب، وانعكس ذلك من خلال قصة نجاح المزارع سلمان الطويرقي، الذي تمتد علاقته بزراعة العنب إلى جذور بعيدة في محافظة الطائف، وورث المهنة عن آبائه وأجداده، مضيفًا أن ذلك الأثر تمثل في تحقيق طول موسم العنب ووفرة إنتاجه، بالإضافة إلى الجودة العالية لإنتاجه من العنب، التي تمكنه من منافسة العنب المستورد بالأسواق والتفوق عليه، وأسهم الدعم في التوسع في مساحات مزارع العنب الخاصة.

يذكر أن قطاع الفاكهة، يُعد أحد القطاعات الثمانية التي يستهدفها برنامج “ريف السعودية”، من خلال دعم المستفيدين، وتبني المشاريع والمبادرات الإستراتيجية المختلفة، لتحسين نمط الحياة وتحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى تعزيز الوضع الاقتصادي لتلك القطاعات.

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