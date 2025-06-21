شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يزور سعود القحطاني للاطمئنان على صحته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بزيارة أخوية للأستاذ سعود القحطاني؛ للاطمئنان على صحته، في لقاء ساده الود والتقدير المتبادل.

وجاءت الزيارة في أجواء ودية بعيدة عن الرسميات، حيث حرص آل الشيخ على الاطمئنان على الحالة الصحية للقحطاني وتبادل الأحاديث الودية معه، في انعكاس للعلاقة الوثيقة التي تجمع بينهما.

وظهر آل الشيخ في المقطع المتداول وهو يقوم بتحية سعود القحطاني ونجله، سائلاً إياه: “إيش أخبارك؟ إيش علومك؟ عسى ما أكون أزعجتك”.