شكرا لمتابعة خبر عن المعجل: نتوقع خلال مهرجان صيف السعودية حضور أكثر من 41 مليون زائر..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المختص بالشأن السياحي محمد المعجل خلال مهرجان صيف السعودية حضور أكثر من 41 مليون زائر، وإنفاقا يتجاوز 73 مليار ريال.

وقال المعجل:”مدينة الرياض فيها مسابقات رياضية على مستوى العالم وجدة فيها كذلك مسابقات متعددة وفعاليات رياضية “٠

‎وانطلقت روزنامة صيف السعودية 2025 تحت شعار “لوّن صيفك”، لتقدم للزوّار من داخل المملكة وخارجها موسمًا استثنائيًا حافلًا بالفعاليات والأنشطة التي تلائم جميع الأذواق. ومع اتساع رقعة الفعاليات في مختلف المناطق، تبرز ست وجهات رئيسية كخيار مثالي لقضاء صيف مليء بالتجارب الترفيهية، الثقافية، والطبيعية.

‎وتتوزع الفعاليات بين المدن الكبرى والساحلية والمناطق الجبلية، لتشمل أنماط سفر متنوعة من السياحة العائلية، والمغامرات، والرحلات الثقافية، إلى الاستجمام والأنشطة الشبابية.