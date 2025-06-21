شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: الشمس تتعامد على مدار السرطان اليوم وحر الانصراف يبدأ بعده.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، تفاصيل رصد تعامد الشمس على مدار السرطان، صباح اليوم السبت، في مشهد فلكي يتكرر سنوياً ويُعد علامة فارقة في الانتقال بين الفصول.

وقال الزعاق في مقطع مصوّر: “اليوم السبت، الشمس قبلت مدار السرطان، حيث تعامدت عليه في تمام الساعة 5:42 فجراً حسب توقيت شرق آسيا، ثم ستتعامد على موقعي الآن في أحد أودية مدار السرطان قرب حوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة 11:54 صباحاً”.

وأشار إلى أن هذا التعامد يعني وصول الشمس لأقصى نقطة شمالية لها خلال العام، وهو ما يُعرف فلكياً بـ”الانقلاب الصيفي”. ولفت إلى أن مدار السرطان يمر عبر سبع دول عربية هي سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، مصر، ليبيا، الجزائر، والمغرب، إلى جانب ثلاث دول أفريقية أخرى: مالي، موريتانيا، والصحراء الغربية.

وبيّن الزعاق أن أطول مسافة يقطعها مدار السرطان في الدول العربية تكون في الجزائر (1461 كيلومتراً)، ثم السعودية (1300 كيلومتر)، في حين يمر في سلطنة عمان لمسافة 341 كيلومتراً، وفي الإمارات لمسافة 335 كيلومتراً، مشيراً إلى أن بقية الدول تتفاوت أطوال مرور المدار بها.

وأكد الزعاق أن هذه الظاهرة تمثل بداية ما يُعرف بـ”حر الانصراف”، حيث يبدأ بعدها اشتداد درجات الحرارة تدريجياً مع انصراف الشمس من أقصى الشمال باتجاه الجنوب، موضحاً أن القدماء كانوا يقولون: “لا حر إلا بعد الانصراف”، أي لا يأتي الحر اللاهب إلا بعد تعامد الشمس على مدار السرطان وبدء عودتها جنوباً.