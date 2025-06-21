السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، ونجران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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