شكرا لمتابعة خبر عن الرقابة النووية تؤكد: نتائج الرصد الإشعاعي طبيعية ولا تهديد لسلامة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، مساء اليوم، أن نتائج أعمال الرصد الإشعاعي في أجواء المملكة طبيعية ومطمئنة، مشيرة إلى أن مراقبة المواد المشعة تتم مراقبتها في الهواء وتقديرها باستخدام تقنيات متقدمة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي منصة “إكس”: ‏”تتم مراقبة المواد المشعة في الهواء وتقديرها، باستخدام مرشحات مخصصة للعوالق وأخرى للغازات، وذلك بشكل روتيني في مواقع متعددة داخل المملكة. وتُكثّف أعمال الرصد في مثل هذه الظروف، والنتائج طبيعية ومطمئنة”.

وأضافت الهيئة أن “أي هجوم مسلح من أي طرف، وأي تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، يُعد انتهاكًا للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأكدت الهيئة أن بيئة المملكة آمنة من أي تسربات إشعاعية، نافية تأثرها بالتطورات الجارية في المنطقة.