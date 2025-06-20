شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل: رحلات مباشرة بين المملكة وروسيا قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، عن إطلاق رحلات مباشرة قريبا بين المملكة وروسيا.

وقال الجاسر في لقاء مع صحيفة “الاقتصادية”، على هامش منتدى “سانت بطرسبورغ الاقتصادي العالمي”، أن الربط الجوي المباشر سيتم خلال أسابيع عبر كل شركات الطيران الوطنية، الخطوط السعودية، وناس، وربما أديل.

وأضاف: “اليوم المملكة قطاع النقل والخدمات اللوجستية والطيران يتطور بشكل كبير، وهناك توسع في الوجهات ونمو كبير جدا للطائرات”

وأشار إلى ان المملكة تحضر الفعاليات العالمية وتتحاور وتبحث الامور المشتركة التي تخدم تحول المملكة الذي يخدم الاستراتيجيات كالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.