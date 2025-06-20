شكرا لمتابعة خبر عن الرمال تغطي طريق الدمام سلوى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غطي الغبار والرمال المتحركة طريق الرياض الدمام وطريق الرياض الكويت، في مشهد نادر حدوثه.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الرمال وهي تغطي طريق الدمام سلوى مما أدي إلي إعاقة سير المركبات، ويرجع ذلك بسبب تحرك الرمل.

وتنشط في شهري يونيو ويوليو رياح البوارح وهي رياح شمالية حارة قادمة من العراق تحمل معها الغبار وتحرك الرمال ..وتؤثر اكثر جنوب العراق و الكويت والصمان وطريق الرياض الدمام والاحساء.