شكرا لمتابعة خبر عن المسند: شمس الصيف على مدار السرطان والدبران ينذر بموسم الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ودع سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية اليوم فصل الربيع، الذي استمر هذا العام لمدة 92 يومًا و17 ساعة، بحسب أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند.

وأوضح أن يوم غدٍ، الجمعة 21 يونيو، سيشهد بداية فصل الصيف فلكيًا، تزامنًا مع ظاهرة الانقلاب الصيفي.

وفي هذا اليوم، تتعامد الشمس بشكل مباشر على مدار السرطان، وتكون الأرض في أبعد نقطة نسبية لها عن الشمس، على مسافة تُقدَّر بنحو 152.4 مليون كيلومتر، ويمثل هذا اليوم أيضًا أطول نهار في السنة وأقصر ليل، ضمن نصف الكرة الشمالي.

وسيمتد فصل الصيف هذا العام لمدة 93 يومًا و15 ساعة، حتى يحين موعد الاعتدال الخريفي في شهر سبتمبر المقبل.

من جهة أخرى، أشار المسند إلى أن اليوم يوافق أيضًا دخول طالع “الدبران” وفقًا للتقويم النجمي المعروف بـ”الأنواء”، والذي يُعرف في منطقة نجد باسم “التويبع”؛ لأنه يتبع طالع “الثريا”.

ويُعد نجم الدبران من النجوم اللامعة المائلة إلى الحمرة، ويقع في برج الثور على بُعد نحو 65 سنة ضوئية من الأرض، ويستمر ظهوره 13 يومًا.

ويشتهر طالع الدبران بمقولات تراثية توصف خصائصه المناخية، منها:”إذا طلع الدبران، يبست الغدران، وتوقدت الحزان، وكرهت النيران، واستعرت الذبان”، في إشارة إلى اشتداد درجات الحرارة، وجفاف المياه السطحية، وزيادة انتشار الحشرات.