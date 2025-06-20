شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الرقابة النووية: بيئة المملكة خالية من أي تسربات إشعاعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة عن التطورات الإقليمية المتسارعة، ولا سيما في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع الأوضاع عن كثب عبر منظومة وطنية متكاملة للرصد الإشعاعي البيئي تغطي كافة مناطق المملكة،مشيرة إلى أن نتائج الرصد تؤكد استقرار القراءات الإشعاعية ضمن المستويات الطبيعية دون تسجيل أي مؤشرات تدعو للقلق.

تأتي هذه التطمينات الرسمية في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة بين إيران وإسرائيل، حيث نفذت الأخيرة عدة ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران يُعتقد أنها مرتبطة ببرنامجها النووي.

وتعد هذه المواجهات المباشرة بين الطرفين من بين الأخطر في تاريخ النزاع، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي استهداف منشآت نووية إلى تسرب مواد مشعة، وهو ما يهدد البيئة الإقليمية ويثير قلقاً دولياً واسعاً.

وقد حذرت طهران من أن أي استهداف لمرافقها النووية يُعد تجاوزاً للخطوط الحمراء، بينما تؤكد إسرائيل أن تحركاتها تأتي في إطار “الدفاع الوقائي” لمنع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

اقرأ أيضا: