شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الرياض خارج نطاق التعامد الشمسي رغم اقترابها الشديد منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن الشمس لا تتعامد بشكلٍ تام فوق مدينة الرياض في أي يوم من أيام السنة، رغم اقترابها الشديد من ذلك في بعض الفترات.

وأرجع المسند ذلك إلى أن الرياض تقع على خط عرض 24.7136° شمالًا، بينما أقصى ميل تصل إليه الشمس شمالًا هو 23.44° فقط، وذلك يحدث سنويًا في الانقلاب الصيفي الذي يصادف يوم 21 يونيو.

وأشار أنه نتيجة لذلك لا تختفي الظلال كليًا عند الظهر (وقت الزوال) في الرياض حتى في ذروة الصيف، وتبقى هناك ظل قصير جدًا لأن الشمس لا تصل إلى زاوية تعامد كاملة (90°)، ففي يوم 21 يونيو تحديدًا، تبلغ زاوية ارتفاع الشمس نحو 88.74° فوق الأفق الجنوبي.

وبذلك تُعد الرياض قريبة جدًا من نطاق التعامد الشمسي دون أن تدخل فيه بشكل مباشر، ما يجعلها من أكثر مدن المملكة تعرضًا للشمس عموديًا، وإن لم يكن تعامدًا كاملًا.