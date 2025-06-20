السعودية | وصول 3 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة محملّة بالمساعدات الطبية إلى محافظة إدلب بسوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت إلى مدينة سرمدا في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية أمس، (3) شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها (20) طنًا من المساعدات الطبية المتنوعة.

وستُوزع هذه المساعدات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على (45) مرفقًا صحيًّا في شمال غرب سوريا، بناءً على الاحتياجات الميدانية المحددة، لدعم الفرق الطبية في الخطوط الأمامية وتمكينها من تقديم الرعاية في الخليج 365 الأشد احتياجًا، يستفيد منها (150) ألف فرد.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئة بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أن هذه الجهود المتواصلة من المركز ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز الأوضاع الصحية في المجتمعات الأشد احتياجًا، بما يضمن أثرًا إيجابيًّا ومستدامًا لهم.

من جانبها أكدت المسؤولة عن قطاع الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية في منطقة غازي عنتاب روزا كريستاني، أن هذه الشحنات ستساعد المنظمة في إبقاء المرافق الصحية مفتوحة، وتزود العاملين الصحيين بالمستلزمات اللازمة، معبرة عن شكرها الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم الحيوي في الوقت المناسب، مبينة أن المساعدات المقدمة ستُوزع على المستشفيات والعيادات في محافظتي إدلب وحلب.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.

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