السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم توفير المياه لأهالي قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعم توفير المياه لأهالي قطاع غزة، حيث وُزِّعَت المياه الصالحة للشرب؛ مما أسهم في تلبية احتياجات آلاف العائلات، وذلك ضمن مشروع التدخل الطارئ لإغاثة غزة في قطاع المياه والإصحاح البيئي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المشروع إلى توفير المياه للنازحين والفئات الضعيفة من خلال شراء وتشغيل (5) صهاريج لتوزيع المياه الصالحة للشرب بسعة (10) أمتار مكعبة لكل منها، ونقل (1.800) متر مكعب من المياه يوميًا إلى الملاجئ والمجتمعات المضيفة باستخدام (36) صهريج مياه، وتوزيع حاويات تخزين المياه بما في ذلك (23.232) وعاءً و (19.800) دلو؛ بهدف تسهيل الوصول الآمن للمياه، يستفيد منه مليون شخص.

ويأتي ذلك في إطار الاستجابة الإنسانية المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

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