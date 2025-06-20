السعودية | الهيئة السعودية للسياحة تعلن انطلاق رحلات مباشرة بين الكويت وعسير عبر خطوط طيران الجزيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة بالشراكة مع خطوط طيران الجزيرة، عن انطلاق رحلات مباشرة بين دولة الكويت ومنطقة عسير، وذلك ابتداءً من 15 يوليو وحتى نهاية سبتمبر، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًّا، ضمن إطار “برنامج السعودية 2025”.

وتأتي إطلاق هذه الخطوة امتدادًا للتعاون الإستراتيجي بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الجزيرة، بما يعزز من حضور الشركة في السوق السعودي، ودعم جهود الهيئة للترويج لمختلف الوجهات الصيفية إقليميًّا.

وقال الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة عبدالكريم الدرويش: “يسرّنا الإعلان عن تشغيل الخط المباشر بين الكويت وأبها عبر خطوط طيران الجزيرة، بالتزامن مع ذروة موسم الصيف، إذ يُعد طيران الجزيرة شريكًا أساسيًّا في دعم الوجهات السعودية، فيما تُسهم استثماراتها المتواصلة في السوق السعودي في تعزيز إستراتيجياتنا لتوسيع نطاق الربط الجوي للارتقاء نحو آفاق جديدة للمسافرين ورجال الأعمال، وتعزيز حضور الوجهات السعودية، لا سيما أن حملة برنامج صيف السعودية تحت شعار “لوّن صيفك” قد حظيت بتفاعلٍ كبير من السوق الكويتي”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لخطوط طيران الجزيرة باراثان باسوباثي: “نفتخر بإضافة أبها لوجهاتنا الصيفية، لتعزيز الخيارات المميزة أمام المسافرين الباحثين عن تجربة استثنائية, كما نثمّن جميع الجهود والدعم المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي السعودي وشركة Cluster 2 التي كان لها الدور الأبرز في تفعيل هذه الرحلة”.

ويشهد موسم عسير هذا العام العديد من التجارب والفعاليات الموسيقية والفنية والثقافية، كما يقدّم الموسم مسارات للمغامرات والأنشطة الهوائية وسط جبال شاهقة وطقس معتدل، فيما تُحاكي البيوت الحجرية القديمة ذاكرة المنطقة، وتضيف للزوار طابعًا ثقافيًّا أصيلاً.

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