شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف سر الهالة المضيئة خلف الصواريخ فرط الصوت الإيرانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن الظواهر الجوية الغريبة التي ظهرت مؤخرًا خلف بعض الصواريخ الإيرانية والروسية فوق سماء المنطقة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” : “سألني أحدهم: ما هذه الهالة العجيبة التي تظهر خلف صاروخ فرط-صوتي الإيراني والروسي؟ والجواب: ظاهرة الكوبرا الفضائية.”

وبين أن هذه الظاهرة تحدث عندما ينطلق صاروخ بسرعة تفوق 5 ماخ (نحو 6125 كم/ساعة)، مما يؤدي إلى اختراق الغلاف الجوي وتوليد ضغط جوي وحرارة عالية.

وأضاف أن غازات العادم تتمدد في طبقات الجو العليا وتتحول إلى جزيئات متأينة تُعرف بالبلازما، موضحًا أن هذه البلازما تعكس الضوء المنبعث من العادم وتنتج توهجًا على شكل هالة مضيئة يمكن رؤيتها من مئات الكيلومترات.

كما أشار إلى أن ظهور هذه الهالة يكون أكثر وضوحًا إذا جرى الإطلاق قبيل الفجر أو بعد الغروب، حيث تنعكس أشعة الشمس على السحابة الغازية الناتجة، فتظهر بشكل ساحر يشبه رأس أفعى الكوبرا”، مؤكدًا أن هذه المشاهد تجمع بين الظواهر الجوية والمسائل الجغرافية والمشاهد الحربية.