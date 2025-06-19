شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان ونائبه يتفقدان المشروعات التنموية والسياحية بجزر فرسان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، بجولة ميدانية في عدد من المواقع بمحافظة فرسان، وذلك ضمن الجولة التفقدية للمحافظة.

وشملت الجولة مخطط “قماح”، أحد المخططات الثلاثة التي طورتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان بمحافظة جزر فرسان بمبلغ (280) مليون ريال، التي تحوي (1711) قطعة سكنية لتلبية احتياج الأهالي.

وتجول سموهما داخل مشروع ”الإسكان التنموي”، حيث استمعا لشرح من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني عن سير العمل في المشروع، ومراحله المتمثلة في إنشاء (٩٢) وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها (٤٠) مليون ريال، إذ بلغ عدد المشاريع المنجزة (16) مشروعًا بتكلفة إجمالية قدرها (340) مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها (11) مشروعًا بتكلفة إجمالية قدرها (130) مليون ريال.

ووقف سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مشروع “فندق استثماري” تحت الإنشاء، وهو إحدى الفرص التي طرحتها أمانة منطقة جازان، على مساحة (1417) مترًا مربعًا، وعلى الطراز الفرساني الفريد، وفي موقع مميز من الجزيرة الفاتنة، ويضم (5) طوابق تحتوي على (51) غرفة وجناحًا بإطلالات على المدينة بمساحة تقدر بـ(5668) مترًا للغرف والمرافق، بخدمات فندقية راقية وأجنحة ملكية فاخرة، ومطعم يعد الأول من نوعه في محافظة جزر فرسان.

وفي ختام الجولة وجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء وزوار الجزر، والعمل على كل ما من شأنه أن يجعل هذا الأرخبيل مقصدًا للسياح والمستثمرين؛ نظرًا لما يضمه من إمكانات سياحية متميزة ومواقع جذابة وأماكن أثرية.