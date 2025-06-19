انطلاق رحلات مباشرة بين الكويت وعسير عبر خطوط طيران الجزيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للسياحة بالشراكة مع خطوط طيران الجزيرة، الناقل الاقتصادي الرائد في الكويت، عن انطلاق رحلات مباشرة إلى عسير، تلبية للطلب المتزايد على وجهات برنامج صيف السعودية 2025، وذلك اعتباراً من 15 يوليو وحتى نهاية سبتمبر؛ بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، في إطار البرنامج، واستجابة للطلب المتزايد على الوجهات السياحية الصيفية في المملكة.

إذ تُعد هذه الخطوة امتداداً للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الجزيرة، بما يعزز من حضور الشركة في السوق السعودي، ودعم جهود الهيئة للترويج لمختلف الوجهات الصيفية إقليمياً.

وبهذه المناسبة صرّح الأستاذ عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن تشغيل الخط المباشر بين الكويت وأبها عبر خطوط طيران الجزيرة، بالتزامن مع ذروة موسم الصيف، إذ يُعد طيران الجزيرة شريكاً أساسياً في دعم الوجهات السعودية، فيما تُسهم استثماراتها المتواصلة في السوق السعودي في تعزيز استراتيجياتنا لتوسيع نطاق الربط الجوي للارتقاء نحو آفاق جديدة للمسافرين ورجال الأعمال، وتعزيز حضور الوجهات السعودية، لاسيما وقد حظيت حملة برنامج صيف السعودية تحت شعار "لوّن صيفك" بتفاعلٍ كبير، من السوق الكويتي".

ومن جانبه، عبّر السيد باراثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لخطوط طيران الجزيرة، عن اعتزازه بإطلاق هذه الرحلات قائلاً: "نفتخر بإضافة أبها لوجهاتنا الصيفية، لتعزيز الخيارات المميزة أمام المسافرين الباحثين عن تجربة استثنائية. كما نثمّن كافة الجهود والدعم المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي السعودي وشركة Cluster 2 التي كان لها الدور الأبرز في تفعيل هذه الرحلة".

حيث يقدم موسم عسير هذا العام العديد من التجارب والفعاليات الموسيقية والفنية والثقافية، كما يقدّم الموسم مسارات للمغامرات والأنشطة الهوائية وسط جبال شاهقة وطقس معتدل، فيما تُحاكي البيوت الحجرية القديمة ذاكرة المنطقة، وتضيف للزوار طابعاً ثقافياً أصيلاً.