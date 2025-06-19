شكرا لقرائتكم خبر بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن مشاركة النجم الموسيقي العالمي بوست مالون في حفل افتتاح البطولة الأضخم في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية، والمقرر إقامته في 10 يوليو المقبل بالعاصمة الرياض، حيث يقدم مالون عرضًا حصريًّا على المسرح الرئيس ضمن احتفالية كبرى تجمع الإبداع الفني بالحماسة التنافسية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تنطلق رسميًّا في 7 يوليو وتستمر حتى 24 أغسطس في بوليفارد سيتي الرياض، ويمثل حفل الافتتاح، الذي يقام في اليوم الرابع من البطولة، انطلاقة احتفالية تسلط الضوء على التقاء ثقافة الألعاب بالموسيقى العالمية، في مشهد يعكس الطابع المتجدد لهذا الحدث العالمي.

ويُعرف عن بوست مالون حبه الكبير لعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، إذ تجمعه علاقة وثيقة بمجتمع اللاعبين، ويشارك في بث ألعاب شهيرة، مثل: "Call of Duty: Warzone" و"PUBG" و"Hunt: Showdown" عبر منصة Twitch، كما يمتد شغفه إلى التعاون مع مطوري الألعاب لإطلاق فعاليات مميزة داخل الألعاب، من بينها مشاركته الأخيرة في لعبة "Apex Legends".

وقال مايك مكابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "أصبحت الرياضات الإلكترونية اليوم قوة ثقافية عالمية تجمع بين الموسيقى والسرد القصصي وروح التنافس، لتمنح الجماهير لحظات استثنائية لا تنسى. ومع مشاركة فنان عالمي مثل بوست مالون، المعروف بحبه للألعاب والرياضات الإلكترونية، في افتتاح البطولة، نؤكد دور الموسيقى كجسر عالمي يوحّد الجماهير ويعيد تعريف مستقبل الثقافة في عالم الرياضات الإلكترونية".

من جهته، قال آرييل هورن، المنتج التنفيذي للبطولة: "نتطلع لحفل افتتاح استثنائي يعيد تعريف مفهوم الطموح والابتكار، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية. على مسرح عالمي يضم أكثر من عشرين لعبة وفئة مختلفة، ستتألق الموسيقى لتشعل إثارة المنافسة في قلب هذا الحدث الملهم وفي قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بأكمله. ومع مشاركة النجم العالمي بوست مالون، سيمثل هذا الحفل لحظة لا تُنسى تمزج الفن بروح المنافسة في عالم الألعاب".

ويأتي هذا الإعلان في إطار مبادرة "موسيقى كأس العالم للرياضات الإلكترونية" التي أطلقتها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بهدف بناء هوية موسيقية رسمية للبطولة، وجعل الموسيقى ركيزة أساسية لتجربة المشجعين الثقافية. وكانت المبادرة قد انطلقت في 27 أبريل الماضي بتسجيل أربع مقطوعات أصلية في استوديوهات آبي رود الشهيرة، بمشاركة فرق موسيقية مرموقة، مثل: 2WEI وHollywood Scoring، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من الشراكات مع فنانين عالميين خلال الفترة المقبلة، ضمن هذه المبادرة المبتكرة.

ومع دخول العد التنازلي لانطلاق البطولة، تسير الاستعدادات في الرياض بوتيرة متسارعة لاستقبال نخبة لاعبي العالم، حيث يشارك أكثر من 2,000 لاعب محترف و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة في 25 بطولة ضمن 24 لعبة، للتنافس على جوائز تتجاوز 70 مليون دولار، في حدث يُعد الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

لمزيد من المعلومات عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي. كما يمكن متابعة حساب مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على لينكدإن للاطلاع على آخر الأخبار.

كما تتوفر سلسلة وثائقية من خمس حلقات بعنوان "كأس العالم للرياضات الإلكترونية: الطريق إلى القمة" من إخراج ر. ج. كاتلر الحائز على جائزة إيمي، والتي توثق النسخة الأولى للبطولة، وتُعرض حصريًّا عبر Prime Video مع حلقات جديدة تصدر أسبوعيًّا