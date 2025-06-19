شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح مسار السحب الصيفية والشتوية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير في الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، أن السحب الصيفية والشتوية تختلف في مساراتها.

وقال الزعاق عبر برنامج تقويم: “للسحب مسارات لا تحيد عنها، وأودية الأرض تحدد هذه المسارات، فالأرض ذات الأودية الكثيرة تدل على كثرة مسار السحب فوق هامتها”.

وأضاف: “وبوجه عام السحب الصيفية تأتينا من الشرق، والعامة يسمونها تسمى بـ “السحب العكسية” ، بينما تأتي السحب الشتوية من الغرب،

وتابع: “السحب الشتوية يحدد مسارها مع دخول موسم الوسم في منتصف شهر أكتوبر, يطلق عليها العامة اسم “القلايد”، أما السحب الصيفية, تكون مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البرد, تظهر في مواسم الحميميم والأذرعة والوسم”.