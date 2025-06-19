شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: أنا في سانت بطرسبرغ والأجواء جميلة هنا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وذلك خلال حضوره الجلسة الافتتاحية لمنتدى سانت بطرسبرغ.

وقال الأمير بن سلمان: “نحن الآن موجودون في سانت بطرسبرغ ونستمتع بالأجواء الرائعة في هذه المدينة، وهذا ما أود أن أقوله”.

وعلى جانب آخر، شدد الوزير على أن تحالف أوبك+ تمكّن من تحقيق نجاحات بارزة وهائلة في ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وردًا على سؤال حول إمكانية أن تعوض روسيا والسعودية أي كميات مفقودة في السوق (في إشارة إلى النفط الإيراني)، قال بن سلمان: “نبدي ردًا بالأفعال على ما يجري في الأسواق ، فمن الصعب التنبؤ بالتطورات المقبلة”.

وشدد الوزير على العمل في إطار تحالف أوبك+، إذ “لا يحق لأحد التحدث باسم الجميع دون معرفة رأيهم”.

وأشار الأمير إلى أن تحالف أوبك+، منذ إنشائه، قد حل العديد من المشكلات، قائلًا: “إنه تنظيم موثوق وفعال، ونتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية”.