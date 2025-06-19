شكرا لمتابعة خبر عن سعود الشهري يكشف مفاجأة عن تأثير حليب الإبل على مرضى السكري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور سعود الشهري عن نتائج دراسة أجريت على علاقة حليب الإبل بمرض السكري، حيث أوضحت النتائج تأثيراً إيجابياً لهذا الحليب على مستويات السكر في الدم.

وبحسب الدراسة، تم اختيار 40 فأراً مصاباً بالسكري وقُسّموا إلى مجموعتين؛ تلقت إحداهما كميات معتدلة من حليب الإبل يومياً لمدة 8 أسابيع، بينما لم تتناول المجموعة الأخرى هذا الحليب.

وتم قياس عدة مؤشرات طبية شملت مستويات الأنسولين، ومقاومة الأنسولين، ومؤشرات أخرى مرتبطة بمرض السكري

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت حليب الإبل سجلت تحكماً أفضل في مستويات السكر مقارنة بالمجموعة التي لم تحصل عليه.