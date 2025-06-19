شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنة سبعينية من جلطة دماغية حادة بوقت قياسي بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق تكاملي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة مواطنة سبعينية بعد تعرضها لجلطة دماغية حادة تسببت في شلل نصفي وفقدان مفاجئ للإدراك.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تم استقبال المريضة في قسم الطوارئ بالمدينة الطبية عبر التنسيق مع فريق الهلال الأحمر، الذي كان له أثر كبير في سرعة تجهيز استقبالها وهي في حالة حرجة مما استدعى ذلك تفعيل مسار السكتات الدماغية بشكل فوري تحت إشراف الدكتور زياد الجندي، استشاري المخ والأعصاب والسكتات الدماغية، ووفق البروتوكول الوطني المعتمد للتعامل مع مثل هذه الحالات.

و أظهرت الفحوصات العاجلة وجود انسداد حاد في الشريان الدماغي الأوسط الأيمن ، وبفضل الجاهزية العالية للفريق الطبي، بدأ علاج الجلطة الوريدي (Alteplase) خلال أقل من 30 دقيقة من لحظة الوصول، مما ساهم في استعادة التروية الدماغية جزئيًا.

وأبان التجمع الصحي أن هذا النجاح يعكس جاهزية مدينة الملك عبدالله الطبية كمركز مرجعي متقدم في التعامل مع حالات السكتة الدماغية، ويعزز ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في تطوير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وتمكين الكفاءات الطبية الوطنية، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية تحت مظلة من التنسيق والتكامل بين مختلف التخصصات.