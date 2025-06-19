السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في إقليم توجدير بجمهورية الصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.030) قطعة ملابس و(475) حقيبة إيوائية و(20) خيمة في عدة مخيمات بإقليم توجدير في جمهورية الصومال، استفاد منها (1.525) أسرة بواقع (9.150) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية للنازحين في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 2025 م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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