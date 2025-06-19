وفد وزارة الرياضة يدشن مشاركته في برنامج التبادل الشبابي بالمملكة المغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وفدٌ سعودي من وزارة الرياضة، مشاركته في برنامج التبادل الشبابي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، والذي يستمر حتى 26 يونيو 2025م، بحضور مجموعة من الشباب والشابات السعوديين الذين يمثلون عدداً متنوعاً من المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والمعرفية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفاهم والتقارب الشبابي بين البلدين، وتنمية المهارات، وتبادل المعارف، وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير المبادرات المشتركة.

كما يتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تسلط الضوء على الروابط التاريخية، والعمق الحضاري، والقيم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مما يسهم في تفعيل الدور الإيجابي للشباب؛ لبناء جسور التواصل والتفاهم على المستوى الإقليمي.

وتُعد هذه المشاركة امتداداً لجهود وزارة الرياضة في دعم المبادرات الشبابية النوعية، وتمكين الشباب السعودي من تمثيل وطنهم في المحافل الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى تطوير قدرات الشباب، وتوسيع مشاركتهم الفاعلة في مختلف الميادين.