شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بالمتقاعدين والمتقاعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى سعادة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات من منسوبي الجامعة والبالغ عددهم (231) وذلك يوم الأربعاء ( 18 يونيو 2025 ) بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وجمع من القيادات الإدارية.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً بعنوان ( صناع الأثر ) وتكريماً للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي المتوفين ، بالإضافة إلى تدشين "وسام جامعة الملك عبدالعزيز " وسام التميز والعطاء .

وقال سعادة رئيس الجامعة في كلمته :- يسرني في هذا اليوم المميز أن أرحب بكم جميعًا في حفل تكريم نخبة من الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة جامعتهم، وأسهموا في بناء صرحها العلمي والإداري ، فقد كان لهم دور بارز في التوجيه وغرس قيم العلم والمعرفة وترسيخ مبادئ الانتماء الوطني لطلاب الجامعة وطالباتها، و كانوا منظومة متكاملة من العمل الجاد المتقن، والعطاء غير المحدود .

وأضاف سعادته : لقد اعتادت جامعتنا في كلّ عام على إقامة حفل تكريم المتقاعدين في حفل الوفاء، حيث أن هذا الاحتفاء هو رسالة امتنان وشكر وتقدير لكم، فالعطاء الذي قدمتموه يمثّل علامة لن تنسى في تاريخ الجامعة، و إنجازاتكم وخدماتكم ستبقى علامة نجاح يقتدي بها من يأتي بعدكم.

وقد تحدث الأستاذ الدكتور متعب بن عايش المرزوقي في كلمة المتقاعدين التي ألقاها نيابة عنهم قائلا :- تجمعنا اليوم مشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز الصادق بسنوات طويلة نلنا فيها شرف خدمة الدين و العلم و الوطن في جامعة الملك عبدالعزيز العريقة التي تربطنا بها علاقة محبة وإجلال بدأت معنا منذ ريعان الشباب طلاباً و استمرت و نمت على مدى 4 عقود من الزمان وأكثر..

حتى وصلنا لهذا اليوم الذي نودع فيها أماكننا ، تاركين خلفنا إرثـا عظيما من العمل و العطاء و قصص الإخلاص و البناء طوال هذه السنوات مفاخرين بما تحقق من إنجازات في جامعة الملك عبدالعزيز و نحن على رأس العمل حيث احتلت مراتب متقدمة عالمياً و عربياً ، و حازات على العديد من الاعتمادات الدولية و الوطنية إضافة إلى شراكات بحثية متعددة.