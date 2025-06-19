شكرا لقرائتكم خبر برعاية وزير التعليم....المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والابداع 2026 في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف المملكة العربية السعودية، ولأول مرة في تاريخها، المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع، وذلك برعاية كريمة من وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير 2026م، في رحاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة جدة. ويُعد هذا الحدث محطة محورية في مسار تطوير تعليم الموهوبين في المنطقة، كما يمثل منصة رائدة لتبادل أحدث الاتجاهات والممارسات بين الخبراء والمختصين في مجال رعاية الموهبة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي تنظيم المؤتمر تأكيدًا لتوجه وزارة التعليم نحو دعم برامج الموهوبين، وترجمةً لجهودها المتواصلة في تهيئة بيئة تعليمية حاضنة ومحفزة تعزز روح الابتكار والتميز، من خلال شراكات محلية ودولية تسهم في تطوير منظومة الموهبة والإبداع.

ينعقد المؤتمر تحت شعار "نحو التقدم: بناء مستقبل أفضل لتعليم الموهوبين 2050"، حيث يسلّط الضوء على مستقبل تعليم الموهوبين من خلال مجموعة من المحاور العلمية تشمل: تعزيز التنوع والاندماج، دعم الطلبة ذوي الخصوصية المزدوجة، تصميم مسارات تعليمية مخصصة، إعداد الموهوبين لمتطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين، وصياغة رؤية عالمية طموحة لتعليم الموهوبين بحلول عام 2050.

وسيتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متنوعًا يشمل مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية التي يقودها خبراء في مجالات التعليم، بالإضافة إلى فعاليات نوعية تعزز التكامل بين التعليم والابتكار، من أبرزها المخيم الاثرائي للشباب الذي يُمكّن الطلبة من التفاعل مع قضايا الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وهاكاثون "مواهبثون" الذي يركّز على تطوير حلول مبتكرة في مجال التعليم. كما يشهد المؤتمر إطلاق أول مؤشر عالمي للموهبة، في مبادرة تهدف إلى تقييم جودة وكفاءة أنظمة تعليم الموهوبين على المستوى الدولي.

يشرف على تنظيم المؤتمر الاتحاد الآسيوي للموهبة، إلى جانب اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر، التي تضم نخبة من القيادات والخبراء في مجالات التعليم والموهبة والابتكار. ويرأس اللجنة الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وتضم في عضويتها:

الأمير خالد بن مشاري آل سعود عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر

الدكتور خالد بن إبراهيم العواد نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا ، الدكتور وئام بن حسني تونسي رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا ، الدكتور زياد بن عبد الله الدريس مدير التعاون الدولي للمؤتمر، الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان عضو ومشرف عام على الجانب العلمي، المهندس سامي بن عمر الحصين عضو ومشرف عام على الجانب التقني والابتكاري والدكتورة ليلى أحمد جمجوم عميدة عمادة المسؤولية الاجتماعية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا والمنسق العام للمؤتمر.

تعمل هذه اللجنة بتكامل مع الاتحاد الآسيوي للموهبة لضمان تنظيم مؤتمر يواكب التطلعات، ويعكس الدور الريادي للمملكة في دعم التميز في تعليم الموهوبين.

وعبّر الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عن فخره باستضافة المملكة لهذا الحدث النوعي، مؤكدًا أن المؤتمر يُعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على الموهبة كعنصر استراتيجي في التنمية، ودعامة أساسية لبناء مجتمع معرفي تنافسي.

وأضاف أن هذا الحدث يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم التميز والإبداع، وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية في مجالات التعليم والبحث العلمي مشيراً إلى ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في مجالات التعليم والابتكار، يُعد المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع منصة استراتيجية تُسهم في رسم ملامح مستقبل تعليم الموهوبين، وتعزيز التعاون الدولي نحو بناء منظومات تعليمية أكثر شمولًا واستجابةً لاحتياجات الطلبة المتميزين. ويعكس هذا المؤتمر التزام المملكة العربية السعودية بدورها الريادي في دعم الموهبة وتطوير التعليم، واستثمار الطاقات الواعدة بما يحقق تطلعاتها نحو مجتمع معرفي تنافسي.