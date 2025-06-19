اخبار السعوديه

السعودية | ابتداءً من السبت .. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | ابتداءً من السبت .. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية 1/2
  • السعودية | ابتداءً من السبت .. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ابتداءً من السبت .. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال الفترة من يوم السبت 25/ 12/ 1446هـ الموافق 21/ 6/ 2025م الساعة (10) صباحًا، حتى يوم الأربعاء 29/ 12/ 1446هـ الموافق 25/ 6/ 2025م الساعة (10) صباحًا، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا