شكرا لقرائتكم خبر فعاليات وتجارب سياحية غنية في ست وجهات رئيسية ضمن صيف السعودية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت روزنامة صيف السعودية 2025 تحت شعار "لوّن صيفك"، لتقدم للزوّار من داخل المملكة وخارجها موسمًا استثنائيًا حافلًا بالفعاليات والأنشطة التي تلائم جميع الأذواق. ومع اتساع رقعة الفعاليات في مختلف المناطق، تبرز ست وجهات رئيسية كخيار مثالي لقضاء صيف مليء بالتجارب الترفيهية، الثقافية، والطبيعية.

وتتوزع الفعاليات بين المدن الكبرى والساحلية والمناطق الجبلية، لتشمل أنماط سفر متنوعة من السياحة العائلية، والمغامرات، والرحلات الثقافية، إلى الاستجمام والأنشطة الشبابية. فيما يلي أبرز ما تقدمه كل وجهة في لون صيفك:

حيث تأتي الرياض مركز الترفيه والثقافة الحديثة

تتألق بجدول مزدحم من الفعاليات العالمية والمحلية، ما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق الأنشطة الحية والمهرجانات التفاعلية.

من أبرزها:

استضافة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) التي تجمع أبرز اللاعبين من حول العالم.

إقامة معارض فنية وثقافية تعكس حركة الإبداع المحلي والعالمي.

فعاليات شبابية وابتكارية مثل الواقع الافتراضي والألعاب الحركية.

تجارب طعام وسوق مفتوح يقدم أطباقًا عالمية ومنتجات محلية.

رحلات بحرية وأنشطة غوص في شواطئها الفيروزية.

فعاليات موسيقية ليلية على الواجهة البحرية ونوادي الشاطئ.

استكشاف جدة التاريخية من خلال الجولات التراثية.

ركوب الخيل والأنشطة الشاطئية لعشاق المغامرة.

تجارب طهو حيّة وورش للطهي التقليدي والمعاصر

الإقامة في منتجعات بيئية فاخرة على الجزر والشواطئ.

رحلات بحرية على اليخوت مع تجربة غوص في شعاب مرجانية تُعتبر من الأجمل على مستوى العالم.

أنشطة بحرية مثل التجديف والسباحة.

برامج توعوية بيئية ومحميات مفتوحة للزوار.

زيارة القرى التراثية مثل رجال ألمع والقيام بجولات ثقافية منظمة.

مهرجانات شعبية وفنية تسلط الضوء على الفنون الجنوبية والأهازيج التقليدية.

أسواق شعبية تتيح تجربة التسوق المحلي بين الحرف والمأكولات.

رحلات جبلية وممرات مشي لعشاق الطبيعة والمغامرة.

أنشطة زراعية في المدرجات الجبلية تشمل التعرف على أساليب الزراعة القديمة.

استكشاف غابة رغدان عبر مسارات المشي.

جولات في الممرات المعلقة والاستمتاع بإطلالات بانورامية.

زيارة شلالات خيرة ومناطق التنزه الجبلية.

جولات في قرية ذي عين الأثرية ذات الطابع المعماري التاريخي.

أنشطة السفاري الجبلية واستكشاف الحياة البرية المحلية.

زيارة مزارع الورد والمشاركة في قطفه واكتشاف طريقة استخلاص زيته العطري.

جولات في حديقة الفراولة وقطف الثمار مباشرة.

التنزه في جبل الشفا والاستمتاع بإطلالة بانورامية وطقس معتدل.

زيارة مزارع الفواكه الصيفية مثل المشمش والتين والخوخ.

أنشطة جبلية متنوعة تشمل العربات المعلقة والتخييم.

تقدّم جدة مزيجًا فريدًا من الأنشطة البحرية والتجارب التراثية والحياة الليلية، ما يجعلها وجهة مثالية للراغبين في التنقل بين أجواء الاسترخاء والحيوية.الفعاليات الأبرزتعتبر من أبرز خيارات السفر الفاخر في المملكة وأحد الوجهات المطلة على البحر الأحمر حيث تتميز بمنتجعات مثل شيبارا، ديزرت روك وسانت ريجس والتي تتميز بتجارب تمزج بين البيئة البحرية والبنية التحتية الحديثة.الأنشطةتقدّم عسير تجربة متكاملة تتيح للزائر التعرّف على النمط الجبلي الأصيل والعادات التراثية المحلية، وسط أجواء صيفية معتدلة.تُعد الباحة واحدة من أجمل مناطق المملكة طبيعيًا، حيث تستقطب محبي الطبيعة والمغامرة من خلال غاباتها ومواقعها السياحية الفريدة.الطائف تستقبل زوارها هذا الصيف بمزيج من الطبيعة الجبلية وتراث صناعة الورد، لتقدم تجربة سياحية هادئة ومثالية للعائلات.خيار السفر هذا الصيف أصبح أسهل من أي وقت مضى، مع جدول غني بالفعاليات وتنوّع لا يُضاهى في التجارب السياحية. كل وجهة في المملكة تقدّم قصة جديدة، وأسلوب حياة مختلف، وفرصة لصناعة ذكريات لا تُنسى.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار «لوّن صيفك»، ويمتد حتى سبتمبر 2025، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى «موسم جدة» و«موسم عسير» اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.