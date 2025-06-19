شكرا لقرائتكم خبر stc شريكاً رائداً ومؤسساً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية لثلاث أعوام قادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF)، لتواصل دورها كشريك مؤسس ورئيسي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. وتمتد هذه الشراكة حتى عام 2027، في تأكيد على التزام stc بدعم منظومة الرياضات الإلكترونية وتعزيز صناعة الترفيه الرقمي من خلال تقديم أحدث الحلول التقنية.

تواصل stc دورها في توفير بنية تحتية تقنية عالمية المستوى، من خلال استثماراتها المتقدمة في آخر ما توصلت إليه حلول الاتصالات، وتوفير خوادم الألعاب، والمراقبة المتواصلة للشبكة على مدار الساعة. وخلال النسخة الافتتاحية في عام 2024، أدارت stc مركزًا متخصصًا للشبكة يضم أكثر من 100 خبير، لضمان جودة أداء الشبكة ، وتوفير اتصال عالي السرعة، وزمن استجابة منخفض، مما ساهم في تقديم تجربة رقمية سلسة واستثنائية للاعبين والجمهور على حدّ سواء.

علق عليان محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، على الشراكة قائلاً:

"تفخر stc بمواصلة تعاونها مع EWC اذ يُعد هذا الحدث العالمي محورياً لتحقيق أحد أهداف المملكة العربية السعودية في أن تصبح المركز الأول للألعاب الرياضية الإلكترونية، حيث تمتد مساهماتنا إلى ما هو أبعد من مجال الألعاب؛ إذ نُمكِّن المنظومات الكاملة لمواكبة التحول الرقمي المتسارع في عصرنا. ونتطلع إلى رؤية هذا الحدث ينبض بالحياة من جديد هذا العام."

من جهته، قال رالف ريتشارد ، الرئيس التنفيذي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية: " تجديد الشراكة مع stc يجسّد التزامًا مشتركًا بتقديم تجربة رياضات إلكترونية استثنائية على المستوى العالمي. من خلال استثماراتها في الاتصال، والبث، وتجربة الجماهير، وتساهم stc بشكل فعّال في رسم ملامح مستقبل الترفيه الرقمي في المملكة وخارجها."

كما تبث stc بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية لهذا العام عبر منصتها الرقمية "stc tv"، بصفتها الشريك الرسمي للبث. وتوفر المنصة تغطية مباشرة وشاملة لجميع المنافسات، مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة تضمن جودة بث عالية، واستمرارية دون انقطاع، وتجربة مشاهدة سلسة للجمهور في المملكة وحول العالم. كما تشمل التجربة تفعيلات رقمية وميدانية مبتكرة تهدف إلى تعزيز تفاعل المشجعين، وتسلط الضوء على تنوع محتوى stc في مجالات الترفيه الرقمي.

وضمن شراكتها الاستراتيجية مع البطولة، تطلق stc تفعيلًا جديدًا ومبتكرًا لبرنامج الولاء الخاص بها "قطاف" , عبر مجموعة من التجارب الميدانية التفاعلية المصممة خصيصًا لفئة الشباب والمهتمين بالتقنية. وتشمل المبادرة أجنحة gamified، وتحميل التطبيقات باستخدام رموز QR، ومكافآت فورية تتنوع بين الهدايا الحصرية ونقاط الولاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة "قطاف" كمنصة رقمية متكاملة لأسلوب الحياة، تتيح فرص تفاعل مميزة لكافة مستخدمي خدمات الاتصالات.

وبصفتها الشريك المُسمّى، تحمل ثلاثة من مرافق البطولة اسم stc، وهي:

1. استوديوهات stc tv للألعاب الإلكترونية

2. قاعة stc للألعاب

3. حلبة stc للألعاب الإلكترونية

وتُعد هذه المرافق مراكز رئيسية لاستضافة أبرز البطولات، وتنظيم الفعاليات المجتمعية، وتقديم تجارب رقمية مبتكرة خلال الحدث.

وتنطلق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجددًا في الرياض من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب محترف و200 نادٍ عالمي يمثلون أكثر من 100 دولة، ويتنافسون في 25 بطولة تشمل 24 لعبة إلكترونية. وتضم البطولة هذا العام أكبر جائزة مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي.

وبجانب المنافسات، سيستمتع الحضور ببرنامج ترفيهي شامل يضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تحتفي بثقافة الألعاب، وسط أجواء من التفاعل الحي بين الجماهير واللاعبين من جميع انحاء العالم.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.