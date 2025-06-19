السعودية | هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت لتعزيز التعاون في مجالات القياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس (قياس)، مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

ومثل الجانبين في التوقيع المدير التنفيذي لمركز “قياس” الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، وعميد كلية الدراسات العليا بالإنابة الدكتور أحمد بن عبدالله المخيال.

وتهدف المذكرة؛ إلى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المتاحة لديهما في مجال القياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى توثيق العلاقات، وتعزيز التعاون بما يحقق النجاح للجانبين.

وعلى هامش توقيع المذكرة، قُدم عرض مرئي للوفد الكويتي، شمل التعريف بالهيئة ورحلتها للتحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

واستعرضت الهيئة خلال اللقاء خدمات المقاييس والاختبارات التي تنفذها من خلال مركز قياس داخل وخارج المملكة لأغراض القبول في المؤسسات التعليمية، ولتعزيز كفاءة اختيار وإدارة الكوادر البشرية لدى الجهات الحكومية والخاصة.

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