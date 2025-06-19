السعودية | “الغذاء والدواء”: تعليق استيراد منتجات مصنع أجهزة طبية بعد رصد مخالفات جودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تعليق استيراد منتجات أحد مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية خارج المملكة، ضمن جهودها المستمرة للتحقّق من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها والمتداولة في السوق السعودي.

وجاء قرار التعليق عقب جولة تفتيشية رصدت خلالها الهيئة مخالفات جسيمة تتعلّق بنظام إدارة الجودة والعمليات التصنيعية وبيئة العمل داخل المصنع، ممّا يؤدي إلى تلوّث الأجهزة الطبية, وشكّلت المخالفات المرتبطة بأنظمة إدارة الجودة نحو (10%) من إجمالي المخالفات التي سُجّلت على مصانع الأجهزة الطبية خلال عام 2024، وبلغت نسبة المخالفات المتعلّقة بالعمليات التصنيعية وبيئة العمل (49%).

ويُعد هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الهيئة عند رصد مخالفات جسيمة خلال زياراتها التفتيشية لمصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية المُصدّرة للمملكة، وبلغ معدل تعليق الاستيراد نحو (30%) من المصانع التي تم تفتيشها خلال عام 2024.

يذكر أن المصنع مسجّل لدى عدد من الجهات الرقابية الدولية، من بينها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والاتحاد الأوروبي، وتُسوّق منتجاته في أسواق مختلفة حول العالم ما يُبرز كفاءة المنظومة الرقابية للهيئة وقدرتها على رصد المخالفات الجوهرية واتخاذ الإجراءات اللازمة، استنادًا إلى منهجية تفتيش دقيقة تُواكب أفضل الممارسات الدولية.

وتجسّد هذه الخطوة حرص الهيئة على تعزيز الرقابة على قطاع الأجهزة الطبية المستوردة، والتأكّد من أن جميع المنتجات المتداولة آمنة وفعّالة، بما يضمن حماية صحة المجتمع ويمنع تداول أي منتجات تُشكّل خطرًا على المستهلك, وتؤكد الهيئة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معايير السلامة في هذا القطاع الحيوي.

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