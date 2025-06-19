السعودية | مشروع بحثي يرصد مخالفات مسار الطوارئ على الطرق السريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أنجزت جامعة الملك عبدالعزيز مشروعًا بحثيًا ابتكاريًا يرصد مخالفات مسار الطوارئ على الطرق السريعة في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر فريق علمي طلابي من قسم الجيوماتكس بكلية العمارة والتخطيط.

ويعتمد هذا المشروع الذي طور من خلال جهاز “Raspberry Pi”، على خوارزمية “YOLO” لرصد السيارات التي تتجاوز المسارات المخصصة للطوارئ، حيث تم تدريب النموذج باستخدام صور مخصصة، مع تحديد مناطق الاهتمام “ROI” في الفيديو لرصد أي تجاوز للمركبات.

ويُعدُّ المشروع الذي شارك فيه الطالبان أنس الحربي، ومحمد المروعي، منخفض التكلفة وعالي الكفاءة، ما يجعله مناسبًا لتطبيقات المدن الذكية، وجهات المرور والجهات الحكومية، ويُسهم في تحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وإنقاذ الأرواح من خلال ضمان خلو المسارات الطارئة من التعديات.

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