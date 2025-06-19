شكرا لمتابعة خبر عن مزارع يروي تجربته الناجحة في زراعة شجرة الفستق باستخدام تقنية التطعيم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المزارع السعودي عبدالمحسن السراب عن تجربته الناجحة في زراعة شجرة الفستق باستخدام تقنية التطعيم، وذلك في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف شمال المملكة .

وقال السراب في تصريحاته لقناة “العربية” : ” شجرة الفستق لاقت نجاحًا لافتًا في محافظة طبرجل، وهي من الأشجار المتساقطة في فصل الشتاء، وفي الصيف تبدأ الأوراق والثمار بالنمو. أنتجنا أكثر من 10 آلاف شتلة بداية من البذور، وانتهينا من عملية التطعيم ” .

وأكد المزارع أن عملية البيع تمت بنجاح في محافظة طبرجل ومنطقة الجوف عمومًا، حيث تم توزيع المحصول بالكامل، ولم يتبقَ إلا كميات قليلة.

وأوضح أن الفستق يعتبر من أغلى المحاصيل في السوق، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد 50 ريالًا.