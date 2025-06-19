شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يحقق حلم فتاة كفيفة بالحصول على الماجستير من جامعة بيشة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت المواطنة الكفيفة، سهام الأكلبي، كيف ساعدها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في تحقيق حلمها بالحصول على الماجستير من جامعة بيشة.

وذكرت أنها حضرت اجتماع لتطوير المنطقة، وعندما ناقش سموه أمور الجامعة أوضحت له أنها حصلت على البكالويوس إلا أن الجامعة رفضت إكمالها للماجستير لعدم وجود بيئة مناسبة، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضافت أن سموه قال لها :”سهام موضوعك كبير تطلعين معاي أنا وفريق عملي لأبها وأنا ما استمعت لك أنا أنصت لك”.

وأشارت إلى أنها ذهبت مع سموه بالفعل ووجه بإنشاء وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بيشة، كما منحها الدراسة في الجامعة وتابع معها حتى حصلت على مرتبة الشرف الأولى.