انت الان تتابع جماهير الزعيم لـ"الخليج 365": التعادل مع ريال مدريد دفعة معنوية قوية في مشوار الهلال العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يونيو 2025, 10:16 مساءً

عبّرت جماهير نادي الهلال عن رضاها الكبير بالمستوى الفني الذي قدّمه الفريق في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد التعادل الإيجابي المثير مع ريال مدريد بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا لحارس المرمى ياسين بونو، الذي تصدى ببراعة لركلة جزاء حاسمة من الفريق الإسباني. الهلال قدّم أداءً مميزًا أمام أحد أعرق أندية أوروبا، فارضًا أسلوبه داخل أرضية الملعب، وناجحًا في اقتناص أول نقطة له في البطولة، وهو الرصيد ذاته لريال مدريد بعد نهاية الجولة الأولى. وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، من أحد المقاهي في العاصمة الرياض، قال المشجع الهلالي خالد الدريبي: "لم نكن نتوقع التعادل بهذا الشكل أو الظهور المميز للفريق، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، لكن ما قدمه اللاعبون – وبالأخص بونو – كان مدهشًا". وأضاف: "هذا التعادل يمثل دفعة معنوية قوية لمواصلة تقديم مستويات ونتائج إيجابية في بقية مشوار البطولة". ويُعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية بنظامه السابق، حيث أحرز البطولة خمس مرات، ما يمنح نتيجة التعادل أمامه قيمة معنوية كبيرة للهلال. وتترقب الجماهير الهلالية المباراة المقبلة بثقة أكبر، آملة أن يستمر الفريق في تقديم عروض قوية أمام كبار أندية العالم في طريقه نحو كتابة فصل جديد من الحضور العالمي.

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