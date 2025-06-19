السعودية | غرفة أبها تنظم ورشة عمل “الميثاق العائلي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت غرفة أبها اليوم، ورشة عمل بعنوان “الميثاق العائلي”، بالتعاون مع وزارة التجارة، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، بهدف تعزيز فهم الشركات العائلية لأحكام نظام الشركات الجديد، ودور الميثاق العائلي في تحقيق الاستقرار والنمو لهذه المنشآت.

وناقش المشاركون خلال الورشة، ماهية الشركات العائلية في ضوء نظام الشركات الجديد، وأحكامه ومكتسباته، واستعراض ملامح الميثاق العائلي وآليات تفعيله لتعزيز البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وخدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية والتي تشمل التوجيه النظامي، وبرامج التمكين، والحلول الاستشارية، بهدف ضمان استدامة الشركات العائلية ومواءمتها مع الرؤية الوطنية 2030.

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