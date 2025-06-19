السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الغرزة تقدم خدماتها العلاجية لـ (1.457) مستفيدًا خلال شهر مايو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية، حيث راجع العيادات (1.457) مستفيدًا خلال شهر مايو 2025م، منهم (841) مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و(245) فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و(356) مريضًا في عيادة الباطنية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف (8) مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية (7) أفراد.

وفي الخدمات المرافقة راجع (741) مريضًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ (8) أنشطة للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ (1.415) مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (56) مريضًا.

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