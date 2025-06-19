شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان للغة العربية يشارك في معرض بكين الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن مشاركة المجمع في معرض بكين تمثل فرصة لتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وتعد خطوة نوعية في إيصال جهود المملكة في خدمة اللغة العربية إلى جمهور واسع من الأكاديميين والباحثين والمهتمين من شتى دول العالم؛ بإسهامات معرفية متنوعة تجسد تطور أدوات النشر والبحث في اللغة وعلومها.
وتأتي هذه المشاركة استمرارا لحضور المجمع في المحافل الثقافية الدولية، وتأكيدا لدوره في خدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها عالميا، من خلال مشروعاته البحثية والتقنية والمعرفية التي تستهدف تطوير المحتوى العربي، وإتاحته بأساليب عصرية تواكب متطلبات البيئة الرقمية والتعليمية، وتدعم مسارات الاستخدام الفاعل للغة في جميع التخصصات والمجالات.
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