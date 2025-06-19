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مجمع الملك سلمان للغة العربية يشارك في معرض بكين الدولي للكتاب

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مجمع الملك سلمان للغة العربية يشارك في معرض بكين الدولي للكتاب

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- بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في معرض بكين الدولي للكتاب 2025م، الذي يقام في المدة من 18 إلى 22 يونيو الحالي في العاصمة الصينية بكين، ضمن جناح المملكة، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبمشاركة عدد من الجهات الثقافية والعلمية السعودية.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن مشاركة المجمع في معرض بكين تمثل فرصة لتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وتعد خطوة نوعية في إيصال جهود المملكة في خدمة اللغة العربية إلى جمهور واسع من الأكاديميين والباحثين والمهتمين من شتى دول العالم؛ بإسهامات معرفية متنوعة تجسد تطور أدوات النشر والبحث في اللغة وعلومها.

وتأتي هذه المشاركة استمرارا لحضور المجمع في المحافل الثقافية الدولية، وتأكيدا لدوره في خدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها عالميا، من خلال مشروعاته البحثية والتقنية والمعرفية التي تستهدف تطوير المحتوى العربي، وإتاحته بأساليب عصرية تواكب متطلبات البيئة الرقمية والتعليمية، وتدعم مسارات الاستخدام الفاعل للغة في جميع التخصصات والمجالات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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