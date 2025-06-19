الدرعية تدشن «دار الدرعية للتجارب» في لندن لاستقطاب الجمهور العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الدرعية عن تدشين «دار الدرعية للتجارب» في العاصمة البريطانية لندن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها العالمي وجذب الاستثمارات الدولية، وتقع الدار في «ون هايد بارك»، في منطقة نايتسبريدج.

وتعد دار الدرعية بمثابة منصة تسويقية مبتكرة، مصممة لتقديم تجارب فريدة للمهتمين بفرص الاستثمار في الدرعية، الذي يقع في العاصمة الرياض، ويستعد لاستقبال أكثر من 50 مليون زيارة سنويا بحلول 2030، وتحتضن الدار جناحا تسويقيا يعرض المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، إلى جانب محتوى تفاعلي يتيح فرصة استكشاف تفاصيل المشروع ورؤية الدرعية بطريقة مبتكرة، تواكب تطلعات الجمهور العالمي من المستثمرين والمهتمين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: نشعر بسعادة غامرة لتدشين دار الدرعية للتجارب في قلب العاصمة لندن، حيث سيعرض فريقنا من خلالها قصة الدرعية عبر منصة عالمية وتجربة نوعية تليق بمكانتها على الساحة العالمية، مما يعزز وصولنا الدولي، بينما نعمل على بناء إحدى أعظم الوجهات العالمية التي تتجذر في تاريخ المملكة وتبرز ثقافتها الأصيلة وتراثها الغني.

وسيتم افتتاح «دار الدرعية» بشكل رسمي مطلع يوليو 2025، بالتعاون مع الشركة البريطانية «سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، التي ستتولى مهمة تشغيلها.

وتأتي «دار الدرعية للتجارب» عقب حملة ناجحة استمرت شهرا كاملا أقامتها شركة الدرعية في لندن خلال يوليو من العام الماضي، التي استعرضت المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، وتزامنت مع حملة تسويقية مكثفة في أنحاء العاصمة البريطانية؛ لتعزيز حضورها العالمي، ورفع الوعي حول مهد انطلاق المملكة، وجذب المستثمرين الدوليين الذين يتزايد اهتمامهم بالاستثمار في الدرعية، في خطوة تعكس اهتمام الدرعية بتعزيز روابطها مع المجتمع الدولي.