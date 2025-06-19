شكرا لقرائتكم خبر مركز الدرعية لفنون المستقبل يعلن برنامجه العام لفنون الوسائط الجديدة لشهري يونيو ويوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الدرعية لفنون المستقبل، أول مركز متخصص في فنون الوسائط الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن برنامج فعالياته العام، الذي يمتد طوال شهري يونيو ويوليو، ويقدم مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية، والورش التفاعلية، والدورات التخصصية المتقدمة، بمشاركة نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والدوليين.

ويتزامن البرنامج مع معرض «مكننة: أركيولوجيا فنون الوسائط الجديدة في العالم العربي»، الذي يستعرض مسيرة تطور فنون الوسائط الجديدة في العالم العربي من خلال أكثر من 70 عملا فنيا لأكثر من 40 فنانا، عبر 4 محاور رئيسية: المكننة، والاستقلالية، والتموجات، والغليتش، التي تتناول كيفية إعادة توظيف التكنولوجيا والتفاعل معها جماليا ونقديا.

ويستهدف البرنامج جمهورا واسعا من الفنانين، والمهتمين، والأطفال على حد سواء لتعميق فهم فنون الوسائط الجديدة وإتاحة الفرصة لتجربة غامرة واستكشافات تقنية جديدة، من خلال أنشطة متنوعة تشمل تقنيات السرد البصري، وفن البيكسل، وتصميم الحركة، وتقنيات المسح ثلاثي الأبعاد.

وستقام يوم الخميس 19 يونيو الحالي جلسة حوارية بعنوان «مفاهيم تجريبية في تعليم فنون الوسائط»، تستعرض المقاربات التربوية والاستراتيجيات التجريبية التي شكلت النهج التعليمي لفنون الوسائط الجديدة والفنون الرقمية في مصر والعالم العربي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وحتى اليوم، والدور المتغير للتعليم في تمكين التفاعل الإبداعي مع التكنولوجيا.

وتقام دورة احترافية «الأحلام جاهزة الصنع - سرديات غامرة» يومي الجمعة والسبت 20 و21 يونيو، وتتضمن استكشاف الإمكانات الإبداعية للمواد الأرشيفية والبصرية من خلال تدريبات عملية تشمل استخدام مقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية، والنصوص، والرسوم المتحركة لصياغة سرديات غامرة، بهدف تحفيز التفكير الابتكاري وتعزيز التعاون الجماعي، وسيقوم المشاركون بتجربة طبقات المحتوى البصري وإعادة تفسيره بأساليب جديدة.

ويتضمن برامج يوليو المقبل جلسة حوارية وعرض أفلام «خرائط المستقبل»، يوم الخميس 03 يوليو، تتناول كيفية إعادة تشكيل أدوات التصوير الرقمي لفهمنا وإدراكنا للصورة، باستخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد، لتجاوز حدود مفهوم التصوير الفوتوغرافي التقليدي والتأمل النقدي، وتتبع الجلسة عرضا لفيلمين قصيرين.

وينظم المركز دورة احترافية بعنوان «الذاكرة في ثلاثة أبعاد» يومي الجمعة والسبت 4 و5 يوليو، تتيح للمشاركين فرصة إعادة النظر في طبيعة الأرشيفات الشخصية في العصر الرقمي، واستكشاف العلاقة بين المسح ثلاثي الأبعاد والعمليات المعقدة للذاكرة الشخصية.

ويتضمن البرنامج عروضا توضيحية عملية وتمارين تفاعلية، وسيتمكن المشاركون من إنتاج مسوح رقمية خاصة بهم واختبار تحديات بناء أرشيف رقمي مثالي من حياتهم.

وتقام ورشة عمل بعنوان «إبداع الحركة في السينما والإعلام» يوم السبت 5 يوليو، تركز على تصميم الحركة والجرافيك الحاسوبي بصفتها أداة للسرد القصصي، وسيتعرف المشاركون على تاريخ تصميم الحركة، ويقومون بمراجعة وتحليل نماذج بارزة بهدف إنتاج شارة افتتاحية خاصة، بهدف تحقيق فهم أعمق لتأثير تصميم الحركة على الوسائط، بالإضافة إلى اكتساب المهارات اللازمة لتطبيقه بشكل إبداعي.

ويستضيف مركز الدرعية لفنون المستقبل ندوة بعنوان «سرد موصول.. فنون الوسائط الجديدة من العالم العربي» يوم السبت 12 يوليو، باللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة فورية، بالتزامن مع إطلاق كتاب «إعادة وصل السرديات.. فن الوسائط الجديدة في العالم العربي»، وجلسة حوارية بعنوان تحولات مرئية.. استكشاف الواقع بالفن يوم الخميس 17 يوليو.

وتتناول ورشة عمل بعنوان «فن البكسل.. أساسيات وتقنيات» يوم الجمعة 18 يوليو، تاريخ وتطور فن البكسل، ومفاهيمه وتطبيقاته، بدءا من جذوره في ألعاب الفيديو القديمة وصولا إلى مكانته المرموقة في الفن الرقمي المعاصر، وسيتعلم المشاركون التقنيات الأساسية لفن البكسل، ويخوضون تجربة تطبيقها عمليا لابتكار أعمالهم الفنية الخاصة.

وخصصت يوم الجمعة 18 يوليو، ورشة عمل للأطفال بعنوان «روبوتات ترسم!» بأسلوب تفاعلي وينظمها «مركز لمبة للابتكار»، وتتيح اكتشاف تقاطع الفن والهندسة عبر تصميم روبوتات للرسم من ابتكارهم، باستخدام محركات بسيطة وأقلام تلوين ومواد يومية، بهدف إنتاج أعمال فنية فريدة ونابضة بالحياة، وتجمع بين المرح والاختراع، وتشجع الأطفال على التعبير الإبداعي، وتنمية الفضول، وفهم العلاقة بين التصميم والحركة بصفتهما عنصرين يولدان معا شكلا جديدا من التعبير الفني.

وفي يوم السبت 19 يوليو تقام دورة احترافية «المادة كأداة سردية» تتناول استجابة الفنانين للتحولات الاجتماعية، والتاريخية، والشخصية، وتحويلها إلى أعمال فنية ذات مغزى، وذلك باستخدام مواد تقليدية وغير تقليدية بوصفها حاملا للسرد المفاهيمي والتحول، وستقام ورشة عمل تفاعلية للأطفال بعنوان «تشكيلات صوتية» تستهدف الفئة العمرية 13 - 16 عاما لاستكشاف التفاعل الجسدي بصفته أداة تعبير إبداعية، وتحفيز تفكير الصناع الصغار بصفتهم فنانين، ومخترعين، وموسيقيين، في تجربة متعددة الحواس تجمع بين الفن والخيال والمرح.

ويواصل معرض «مكننة» تسليط الضوء على مسارات التحول في فنون الوسائط الجديدة بالعالم العربي، ويفتح البرنامج العام في مركز الدرعية لفنون المستقبل آفاقا جديدة للتعلم والتجربة والانخراط الإبداعي، ويحمل جمهوره من مختلف الأعمار والاهتمامات في رحلة متعددة الأبعاد، تلتقي فيها المعرفة بالممارسة، والتقنية بالخيال.