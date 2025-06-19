«مطارات الثاني» يوقع مذكرة تفاهم مع «إيرباص»

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ومثل الجانبين في التوقيع، مدير عام التشغيل التجاري وتطوير الأعمال بتجمع مطارات الثاني سعد بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا غابرييل سيميلس.
وتتضمن الشراكة إطلاق تقنيات ذكية، في مقدمتها منصة (Agnet Turnaround) من إيرباص، وهي منصة متطورة تتيح تنسيق العمليات الميدانية في المطارات بشكل فوري وفي الزمن الحقيقي، مما يمكن تجمع مطارات الثاني من تحسين سير العمل، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز تجربة المسافرين عبر شبكتها التي تضم 22 مطارا دوليا ومحليا.
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