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«مطارات الثاني» يوقع مذكرة تفاهم مع «إيرباص»

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«مطارات الثاني» يوقع مذكرة تفاهم مع «إيرباص»

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع تجمع مطارات الثاني مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص العالمية، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، وذلك خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2025، الذي يهدف إلى تقديم حلول رقمية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الأمن والتكامل التشغيلي في جميع مطارات تجمع مطارات الثاني.

ومثل الجانبين في التوقيع، مدير عام التشغيل التجاري وتطوير الأعمال بتجمع مطارات الثاني سعد بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا غابرييل سيميلس.

وتتضمن الشراكة إطلاق تقنيات ذكية، في مقدمتها منصة (Agnet Turnaround) من إيرباص، وهي منصة متطورة تتيح تنسيق العمليات الميدانية في المطارات بشكل فوري وفي الزمن الحقيقي، مما يمكن تجمع مطارات الثاني من تحسين سير العمل، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز تجربة المسافرين عبر شبكتها التي تضم 22 مطارا دوليا ومحليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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