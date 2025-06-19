«مطارات الثاني» يوقع مذكرة تفاهم مع «إيرباص»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع تجمع مطارات الثاني مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص العالمية، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، وذلك خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2025، الذي يهدف إلى تقديم حلول رقمية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الأمن والتكامل التشغيلي في جميع مطارات تجمع مطارات الثاني.

ومثل الجانبين في التوقيع، مدير عام التشغيل التجاري وتطوير الأعمال بتجمع مطارات الثاني سعد بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا غابرييل سيميلس.

وتتضمن الشراكة إطلاق تقنيات ذكية، في مقدمتها منصة (Agnet Turnaround) من إيرباص، وهي منصة متطورة تتيح تنسيق العمليات الميدانية في المطارات بشكل فوري وفي الزمن الحقيقي، مما يمكن تجمع مطارات الثاني من تحسين سير العمل، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز تجربة المسافرين عبر شبكتها التي تضم 22 مطارا دوليا ومحليا.