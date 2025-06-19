«منشآت» تحصد جائزة دولية في مؤتمر ريادة الأعمال العالمي بإنديانا الأمريكية

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وجاء منح الجائزة تقديرا لإسهامات «منشآت» في فعاليات كأس العالم لريادة الأعمال، حيث قدمت الهيئة تجربة متكاملة لدعم رواد الأعمال وتمكين المنشآت الناشئة، عبر برامج تدريبية ومعسكرات مكثفة، وشبكة إرشاد عالمية تفتح آفاق التواصل والتوسع الدولي للمشاركين.
وأكدت لجنة الجوائز أن ما قدمته «منشآت» أسهم في تحويل تجربة المشاركين إلى نقطة انطلاق فعلية نحو النجاح، من خلال توفير الموارد والأدوات العملية لإطلاق المشاريع وتحقيق أثر ملموس.
وتأتي هذه الجائزة بالتزامن مع اختتام «منشآت» النسخة السادسة من جائزة ابتكر، بتتويج 6 منشآت سعودية فائزة ستتأهل لتمثيل المملكة في النهائيات الدولية خلال هذا العام، والمنافسة على جوائز مالية تصل إلى مليون دولار، إلى جانب التكريم على المستويين المحلي والعالمي.
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